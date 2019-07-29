Hedef 14x8 binin ilk Türkü olmak
Bugüne kadar 8 bin metreden yüksek 13 zirve yapan Tunç Fındık, gelecek yıl Nanga Parbat’a tırmanarak ‘olimpiyat madalyasını’ kazanmayı planlıyor.
Dünya üzerinde 8 bin metreyi aşan 14 dağa tırmanma projesi ‘14x8000’ kapsamında bugüne kadar bu yükseklikteki 13 dağa tırmanan Tunç Fındık, son hedefi Pakistan’daki Nanga Parbat’ta da zirve yaparak bu başarıya ulaşan ilk Türk dağcı olmayı amaçlıyor. İlk olarak 2001’de 8 bin 848 metre ile dünyanın zirvesi Everest’e tırmanan Fındık, “Bunların hepsine çıkmak bir dağcı için olimpiyat madalyası kazanmak gibi bir şey ve ölüm tehlikesi çok yüksek” diyor.
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