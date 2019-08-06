Heathrow’da grev planları altüst etti
İngiltere'nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı çalışanlarının dün başlayacağını açıkladığı 24 saatlik grev, son anda bugüne ertelendi. Ancak iptal edilen grev, dünyanın üçüncü en yoğun havalimanındaki kaosa engel olmadı.
Halihazırda iptal edilen 177 uçuşun tekrar düzene sokulması sürecinde binlerce yolcunun seyahat planı altüst oldu. Tatil döneminde yaşanan karışıklık, gidecekleri yere varamayan yolcuların otel girişlerini geç yapmalarına, tatillerin aksamasına neden oldu. Heathrow Havalimanı’nın binlerce çalışanı, ücretlerine zam talebinde bulunuyor.
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