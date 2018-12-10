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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
10.12.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

'Hazırız' dedi Türkiye'ye bu mesajı yolladı

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'Hazırız' dedi Türkiye'ye bu mesajı yolladı

Ermenistan’daki erken genel seçimin galibi Geçici Başbakan Nikol Paşinyan, "Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır." dedi.

Paşinyan, Başbakanlık binasında bir grup yabancı gazeteci ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Paşinyan, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir adım atmayacağına yönelik değerlendirmede bulundu.

"Türkiye ile ilişkilerimiz Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkili." diyen Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin algılanmasının Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi de etkilediğini belirtti. Paşinyan, "Daha önce de defalarca söyledim. Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır." diye konuştu.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ konusuna da değinen Paşinyan, bunun uluslararası gündemde yer ettiğini ve öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Paşinyan, "Bu sorunu çözmeyi ümit ediyoruz. Barışçıl çözümü güçlü şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.
Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun orada yaşayanların kendi kendini idare etme hakkı tanınmadan mümkün olmayacağını savundu.

DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

Liderlik ettiği ittifakıyla seçimde oyların yüzde 70,4'ünü kazanan Paşinyan, nasıl bir dış politika izleyeceğini anlatırken, Rusya ile geleneksel olarak iyi ilişkiler içinde olduklarını, aynı zamanda AB ile ortak olduklarını ve Avrupa Konseyi üyesi olduklarını hatırlattı.
"Hiçbir etki altında değiliz." ifadesini kullanan Paşinyan, NATO ile ilişkilerin sürdüğünü kaydederek, "Ancak NATO'ya üye olmak gibi bir niyetimiz yok."dedi.
Nikol Paşinyan, "Tüm ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Ama bir yönde ilerlemek adına diğer yöndeki ilişkimizi feda etmek gibi bir düşüncemiz yok. Doğal olarak tüm uluslararası ortaklarımızla ilişkileri geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

"İRAN HAYATİ KOMŞUMUZ"

Hazırız dedi Türkiyeye bu mesajı yolladı

Paşinyan, İran ile ilişkilerin ABD yaptırımlarından etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine de İran'ın ülkesi için hayati öneme sahip bir komşu olduğunu vurguladı. ABD yaptırımları başladığında İran ile sınırı kapatıp kapatmayacağı sorulan Paşinyan, şöyle devam etti:
"İran bizim sadece bir komşu değil, aynı zamanda bizim için hayati bir güzergah. İran ile ilişkilerimiz yakın olmaya devam edecek. Tabii bunun yanı sıra uluslararası sorumluluklarımızı ve görevlerimizi de yerine getireceğiz. Ama uluslararası ortaklarımızın durumumuzu anlayacağını düşünüyorum. İran ile ilişkilerimiz bizim için varlık meselesi."

ÖNCELİK "EKONOMİK DEVRİM"

Paşinyan, yeni dönemde önceliklerinin "ekonomik devrim" olacağını söyledi.

Halkın büyük ekonomik değişimler beklediğini hatırlatan Paşinyan, bunun sadece herkesin kişisel gayretini ortaya koymasıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Ben her zaman iş ortamının gelişmesi, yatırımların gelmesi için gerekli atmosferi yaratacağım sözünü verdim. Bence bu da artık bu seçimle mümkün oldu. Artık diasporayı, Ermeni yatırımcıları ve uluslararası yatırımcıları ülkemize gelerek yatırım yapmaya ve bu ekonomik devrimin parçası olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Paşinyan, hükümeti kurduktan sonra meclisten yapmak istedikleri ilk yasa değişikliğinin vergi kanunu olduğunu aktararak, "Mikro işletmelerin vergi vermeden iş yapmasını istiyoruz. Bununla halkı iş yeri açmaya ve iş imkanları yaratmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Paşinyan, kendisi hakkındaki "liberal" tanımlamasını da reddetti. Kendisini hiçbir zaman liberal olarak tanımlamadığını belirten Paşinyan, "Bizim parti programımızda siyasi ideolojiler arasında kesin sınırlar yok. Beni ya da partimi liberal, sosyal demokrat veya merkezde tanımlamalarını kabul etmiyorum. Bizim hareketimiz ideolojilerin ötesinde." ifadesini kullandı.

CHE GUEVARA

Örnek aldığı dünya lideri olup olmadığı sorulan Paşinyan, Nelson Mandela, Vaclav Havel ve Leh Valessa’ya hayranlık duyduğunu aktardı.  Bu liderleri rol model olarak gördüğünü ifade eden Paşinyan, Che Guevara'ya da saygı duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok ilginç birisi. Biliyorsunuz ben siyasi faaliyette şiddeti reddeden biriyim ama Che Guevara'ya saygı duyuyorum. Çünkü devrimini yapabilmek için makamı reddedip bir devrimci olarak ormanda zor şartlar altında faaliyetlerine devam etmek kolay değil. Bunu sadece güçlü bir ideolojiye ve inanca sahip kişiler yapabilir. Ben de bu yüzden Che Guevara'ya saygı duyuyorum." 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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