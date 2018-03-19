Hayvanat bahçesinde aslan saldırısı
Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Tulancingo kentinde bir aslan bakıcısı, kafesi temizlerken aslanı içeri kilitlemeyi unutunca yırtıcının saldırısına uğradı.
22 yaşındaki erkek aslan Kimba'nın boynunu ısırdığı 28 yaşındaki Gustavo Serrano Carabaja olay yerinde öldü.
Erkek aslan Kimba
Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırmaya karar verdi. Aslanın ise uyutulmayacağı açıklandı.
Kent belediyesi, ölen bakıcının ailesine destek sağlanacağını açıkladı.
Kurbanın ailesi ise açıklama yapmadı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle