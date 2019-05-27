Hayattayım çünkü yaşamayı seçtim
ABD’nin Hawaii eyaletinde yaklaşık bir ay önce tek başına çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolup tam 17 gün boyunca bulunamayan yoga eğitmeni Amanda Eller, Facebook’ta paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı.
Ormana giderken cep telefonunu bile yanına almadığını belirten Eller, bulunmadan önce geçirdiği 17 günde bir ara ‘yaşamaktan vazgeçme’ noktasına geldiğini, ama yine de hayatta kalmayı seçtiğini söyledi. Eller, kayboluşunun ilerleyen günlerinde bunun spiritüel bir yolculuğa dönüştüğünü, gündüzleri yol alıp geceleri
ise bir domuz ininde uyuduğunu belirtti.
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