‘Hayat kurtaran cani olamaz’
Alman kaptan Carola Rackete’nin (31) Akdeniz’de kurtardığı 40 mülteciyi izinsiz İtalya’nın Lampedusa limanına çekmesi, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.
Almanya, tutuklanan kaptanın derhal serbest bırakılması için AB’yi göreve çağırdı. Kaptanın suçlu olarak gözaltına alınmasına ilk tepkiyi Dışişleri Bakanı Heiko Maas gösterdi. Maas, insan hayatı kurtarmanın bir insani görev olduğunu belirterek, kaptanın serbest bırakılmasını istedi. Tartışmaya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de katılmasıyla iki ülkenin arası gerildi. Steinmeier, Alman kadın kaptanı “cani” diye niteleyen İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin sözlerine atfen, “İtalya herhangi bir devlet değil, AB’nin kurucu üyesi bir devlet. İtalya gibi bir ülkeden böyle durumlarda daha farklı davranması beklenir. İnsan hayatı kurtaran cani olamaz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle