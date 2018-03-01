Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü

    Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü

    AA
    01.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Ev alma hayaliyle yola çıkıp, ekonomik krizin de etkisiyle kredileri ödeyemedikleri için evlerine el konulan Yunanlar, Atina’da gösteri düzenledi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü
    • Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü
    • Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü
    • Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü

    MÜCADELECİ İşçiler Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla, kredi borcu nedeniyle haczedilerek satılmak istenen evlerin satışına karşı çıkan göstericiler, noterin önünde toplandı. Göstericilerin notere girmek istemesi üzerine Yunan çevik kuvvet polisi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. 

    Mali krizdeki Yunanistan’da, kurtarma paketi kapsamında kreditörlerin talepleri arasında yer alan haczedilen konutların mahkeme yerine açık arttırmayla elektronik ortamda noter üzerinden satışı, bazı kesimler tarafından tepki topluyor.
    Yunan bankalarına ödenmeyen batık kredilerin toplamının yaklaşık 100 milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.

    Etiketler: yunanistan , ev haciz , kredi borcu , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri