Hayalleri haczedilenler sokağa döküldü

MÜCADELECİ İşçiler Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla, kredi borcu nedeniyle haczedilerek satılmak istenen evlerin satışına karşı çıkan göstericiler, noterin önünde toplandı. Göstericilerin notere girmek istemesi üzerine Yunan çevik kuvvet polisi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Mali krizdeki Yunanistan’da, kurtarma paketi kapsamında kreditörlerin talepleri arasında yer alan haczedilen konutların mahkeme yerine açık arttırmayla elektronik ortamda noter üzerinden satışı, bazı kesimler tarafından tepki topluyor.

Yunan bankalarına ödenmeyen batık kredilerin toplamının yaklaşık 100 milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.