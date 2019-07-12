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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
12.07.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Hayalet şehir 'Kapalı Maraş’ın açılması için süreç başladı

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Hayalet şehir 'Kapalı Maraş’ın açılması için süreç başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974’ten beri kapalı olan ve ’hayalet şehir’ olarak bilinen Maraş’ın açılması yönünde süreci başlattı. Kapalı Maraş’a girerek, envanter çalışması yapacak ekip, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Özersay, "Bu sabah Kapalı Maraş ile ilgili olarak envanter çalışması yapacak olan komisyonun ilk toplantısı yapıldı. Gelecek hafta bu açıdan yoğun geçecek, ertesinde de arazide çalışma noktasına geleceğiz, diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bilimsel envanterler değerlendirilecek" dedi.

Kapalı Maraş’a 2 hafta içinde girmesi beklenen ekibin, bilimsel verilerle çalışmalara başladığı belirtildi.

Hayalet şehir Kapalı Maraş’ın açılması için süreç başladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş’ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını söyledi. KKTC medyasına açıklama yapan Tatar, şunları kaydetti:

"Maraş’ın Türk ulusuna ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci iyi yönetebilirsek Maraş’ta çok iyi, hayırlı şeylerin olabileceği düşüncesindeyiz. Maraş’ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır. Çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak. Oranın da tekrar yerleşime açılması ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de eski yasal sahipleri için faydalı olacak."

 

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