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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
03.04.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Hayalet avcıları, İngiliz askerin 'hayaletini' görüntülendi

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Hayalet avcıları, İngiliz askerin 'hayaletini' görüntülendi

İngiltere’nin Liverpool kentindeki ‘hayaletleriyle’ ünlü St James mezarlığında, kameralara paranormal görüntüler kaydedildi. 17. yüzyılda görev yapmış bir askerin hayaleti olduğu belirtilen görüntü tüyler ürpertti.

Hayalet avcıları’, Liverpool kentindeki tarihi bir mezarlıkta ilginç görüntüler kaydetti. Meraklı hayalet avcıları, objektife yansıyan bu siluetin 1600’lü yıllarda, İngiltere iç savaşı döneminde görev yapan bir asker olduğunu iddia ediyor.

İlginç görüntü, St James mezarlığında Louisa Farell tarafından 7 Mart tarihinde kayda alınmış. Hayalet olduğu iddia edilen varlığın üzerinde, 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen askeri bir üniforma göze çarpıyor.

Hayalet avcıları, İngiliz askerin hayaletini görüntülendi

Şehrin yerel gazetelerinden Liverpool Echo’ya konuşan Louisa Farell, mezarlıkta ilk kez ‘hayalet yürüyüşü’ yaptığını aktardı. Farell şöyle konuştu: “Karşıma çıkacak şeylerle ilgili çok heyecanlıydım. İlk gördüğüm şey, sağ tarafımda bir kafaydı. Ancak daha sonra solumda bu figürü gördüm ve başta bunun bir rahip olduğunu düşündüm. Ancak bölge hakkında geniş bilgi sahibi olan Keith Braithwaite, bu hayaletin Prens Rupert Liverpool’a geldiğinde savaşan bir askere ait olduğunu öne sürdü.”

Hayalet avcıları, İngiliz askerin hayaletini görüntülendi

Liverpool’da 1644 yılında gerçekleşen iç savaş döneminde, Alman Prensi Rupert ile birlikte şehre 10 bin asker gelmişti.

Kentteki St James mezarlığı, hayaletleriyle biliniyor. Bölgede birçok kez hayalet görüldüğü iddia edilmişti. 2002 yılından bu yana sıklıkla hayalet yürüyüşüne çıkan ünlü ‘hayalet avcılarından’ Keith Braithwaite, ayda en az 1 kez St James mezarlığına geldiğini söylüyor. Braithwaite, “Burası çok aktif bir yer ve her zaman sonuca ulaşıyoruz. Yanımda getirdiğim insanların tümü ölülere saygılıdır” şeklinde konuşuyor.

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