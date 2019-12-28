Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu
Hawaii'de dün kaybolan tur helikopterinin enkazı ve içindeki 6 kişinin cesetleri bulundu.
Yetkililer, dün Kauai Adası'nın Na Pali sahili turuna çıktığı sırada kaybolan helikopterin adadaki bir dağın zirvesine düştüğünü açıkladı.
Enkazın ve helikopterdeki 6 kişinin cesetlerinin bulunduğu, bir diğer yolcuyu arama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.
Sahil Güvenlik, kurbanlardan ikisinin çocuk olduğunun sanıldığını bildirdi.
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