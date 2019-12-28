Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

Yetkililer, dün Kauai Adası'nın Na Pali sahili turuna çıktığı sırada kaybolan helikopterin adadaki bir dağın zirvesine düştüğünü açıkladı.

Enkazın ve helikopterdeki 6 kişinin cesetlerinin bulunduğu, bir diğer yolcuyu arama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik, kurbanlardan ikisinin çocuk olduğunun sanıldığını bildirdi.