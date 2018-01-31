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    Hawaii'de halka yanlışlıkla 'füze saldırısı' mesajı gönderen memur görevden alındı

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Hawaii eyaletinde 13 Ocak'ta halka yanlışlıkla, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" şeklinde bir cep telefonu mesajı gönderen memur görevden alındı.

    Memurun yürütülen bir tatbikatı gerçek saldırı zannettiği, aynı hatayı daha önce iki kez daha yaptğı açıklandı.

    Görevden alınan memurun adı açıklanmazken, Hawaii Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Vern Miyagi ve kurumun üst düzey yöneticisi Toby Clairmont da istifa etti.

    Hawaiililere gönderilen cep telefonu mesajı eyalatte paniğe yol açmış, hata ancak 38 dakika sonra düzeltilebilmişti.

    Uyarı ise daha önce televizyonlardan ve radyolardan da duyurulmuştu.

    Hawaiide halka yanlışlıkla füze saldırısı mesajı gönderen memur görevden alındı

    Olayı soruşturan federal yetkililer, Hawaai'de yanlış bir alarm gönderilmesi halinde ne yapılması gerektiğine yönelik bir hazırlık olmadığını tespit etmişlerdi.
    Hawaii Valisi David Ige ise mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söylemiş ve özür dilemişti.

    Eyalette Aralık ayında Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez nükleer saldırı uyarı sireni test edilmişti.

    Etiketler: FÜZE , Memur
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