Hawaii alevlerle mücadele ediyor
KILAUEA Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiği ABD’nin Hawaii eyaletindekiler zor günler yaşıyor.
Geçen haftadan bu yana lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle 1700’den fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, en riskli bölgelerden birinde yer alan Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 binanın lav altında kaldığını ve 1700’ü aşkın kişinin güvenli yerlere taşındığını açıkladı. Önceki gün tahliye edilenlere ilaçlarını ve evcil hayvanlarını almaları için kısa süreli geri dönme izni verildi. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea’da 1983’ten beri zaman zaman patlama yaşanıyor. Nisan ayında, bilim insanları yeni bir patlamanın olabileceği uyarısında bulunmuş, geçen pazartesi günü de lav akmaya başlamıştı.
61 METRELİK LAVLAR
Geçtiğimiz cuma ise bölgede 6.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedilmişti. Yanardağdan püsküren lavın 61 metreye kadar çıktığı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldığı, lav akışının daha ne kadar süreceğinin ise bilinmediği belirtildi.
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