Havuzda kimyasal sızıntı iddiası! 6 çocuk hastaneye kaldırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHavuzda kimyasal sızıntı iddiası! 6 çocuk hastaneye kaldırıldı
GeriDünya Havuzda kimyasal sızıntı iddiası! 6 çocuk hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
20.04.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Havuzda kimyasal sızıntı iddiası! 6 çocuk hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havuzda kimyasal sızıntı iddiası! 6 çocuk hastaneye kaldırıldı

İrlanda'da bir eğlence merkezinin havuzunda yüzme dersleri sırasında fenalaşan 6 çocuk hastaneye sevk edildi. Yerel medya kimyasal sızıntı olduğunu iddia etti.

Olay, İrlandan'ın Donegal bölgesinde Letterkenny şehrindeki Aura Eğlence Merkezinde bulunan havuzda, yüzme dersleri sırasında meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yüzme dersleri sırasında bazı çocuklar fenalaşmaya başladı. Çocukların fenalaşması üzerine eğlence merkezi görevlileri havuzu boşaltarak, acil yardım ekiplerini durumdan haberdar etti. Bunun üzerine eğlence merkezine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde bazı çocuklara müdahale ederken, yaklaşık 6 çocuğun da tedavi edilmek üzere Letterkenny Üniversite Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Havuzda kimyasal sızıntı iddiası 6 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yerel medya, havuzda meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle çocukların etkilenmiş olmasından şüphelenildiğini duyurdu. Ayrıca, eğlence merkezindeki bir yetkilinin olayı doğruladığı; üniversite hastanesinde ise acil durum planının uygulandığı ve İrlanda polisinin olayı araştırdığı belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Libya'da ölenlerin sayısı 220'ye yükseldi

KKTC’de vahşi cinayet

İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi

Orman yangını Çin'de başladı Rusya'ya sıçradı