'Havan mermili' fantezinin sonu ölümle bitti...

Sarhoş adam, cinsel ilişki sırasında eşinin isteği üzerine cinsel organına havan mermisi koyunca kadın hayatını kaybetti.

Peru'da yaşayan Ruben Valera Cornejo isimli adam, eşi ile birlikte içki içip sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdi.

Adamın iddiasına göre cinsel ilişki sırasında eşi Yubitz LIerena'nın kendisi ile cinsellik içeren oyunlar oynamasını ve evde bulunan bir nesneyi cinsel organına koymasını istediğini söyledi.

Cornejo, gece ile ilgili pek şey hatırlamadığını, sabah uyandığı zaman eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi. Polis evde yaptığı aramada, üzerinde kan bulunan aktif olmayan havan mermisini bir çantanın içinde bulundu.