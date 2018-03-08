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    'Havan mermili' fantezinin sonu ölümle bitti...

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Peru'da birlikte alkol aldıktan sonra sıradışı bir fantezi deneme kararı alan çiftin 'cinsellik oyunu' ölümle sonuçlandı. Kocanın iddiasına göre, 38 cm. uzunluğundaki havan mermisi patlayınca genç kadın hayatını kaybetti.

    Sarhoş adam, cinsel ilişki sırasında eşinin isteği üzerine cinsel organına havan mermisi koyunca kadın hayatını kaybetti.

    Peru'da yaşayan Ruben Valera Cornejo isimli adam, eşi ile birlikte içki içip sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdi.

    Adamın iddiasına göre cinsel ilişki sırasında eşi Yubitz LIerena'nın kendisi ile cinsellik içeren oyunlar oynamasını ve evde bulunan bir nesneyi cinsel organına koymasını istediğini söyledi.

    Havan mermili fantezinin sonu ölümle bitti...

    Cornejo, gece ile ilgili pek şey hatırlamadığını, sabah uyandığı zaman eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi. Polis evde yaptığı aramada, üzerinde kan bulunan aktif olmayan havan mermisini bir çantanın içinde bulundu.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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