Havalimanında kaos
Çin’e iade tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong’da uluslararası havalimanı dün de normal faaliyetine başlayamadı. Hong Kong’dan uçuşlar askıya alınırken, gece saatlerinde polis terminale girdi.
ÇİN Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda ikinci günü geride bıraktı. Önceki gün protestocuların geliş ve gidiş peronlarını işgal etmesi nedeniyle tüm uçuşların iptal edilmesinin ardından, uçuşlar dün sabah erken saatlerde yeniden başlasa da ilerleyen saatlerde ciddi aksamalar oldu.
Havalimanında iki gidiş, bir geliş peronunu dolduran göstericilerin sayıları en az bin olarak ifade edildi. Göstericilerin check-in alanlarında yoğunlaşmasını takiben, Hong Kong Uluslararası Havalimanı yetkilileri, protestolara işaret ederek, “yolcu işlemlerinde kamusal toplantıdan dolayı ciddi oranda sorun yaşandığını” ve dün yerel saatle 16.30’dan itibaren tüm check-in işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca halka “havalimanına gelmemeleri” tavsiyesinde bulunuldu.
POLİS TERMİNALE GİRDİ
Hong Kong’dan kalkış seferleri askıya alınırken dün gece saatlerinde küçük bir grup polis terminale girdi. Protestocular kapılara barikatlar kurarak polise engel olmaya çalıştı. Bu sırada kalabalığın arasında kalan bir polis memurunun darp edildiği, göstericilere silah doğrultarak kurtulduğu görüldü. Güvenlik güçleri, terminal içinde göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis, havalimanında 5 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, protestocuların yaralı bir kişinin ambulansa taşınmasına engel olduğunu bildirdi. Göstericiler tarafından söz konusu kişinin ajan olduğu iddia edildi.
Protestolara ilişkin konuşan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, şehrin güvenli bir yer olmasını temin etmenin sorumluluğunu taşıdığını söyledi ve şiddet durunca diyaloğun başlayabileceğini kaydetti.
TRUMP’TAN ÇİN MESAJI
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Çin ordusuna ait araçların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu retweet etti. Öte yandan Çin ise, ABD donanmasına ait iki geminin önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen Hong Kong ziyaretine onay vermediğini duyurdu.
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