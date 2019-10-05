Havalimanına yakıtı yetmedi
İSPANYA’nın Vigo şehrinden Ukrayna’nın Lviv şehrine giden bir kargo uçağı, havalimanına varışına birkaç kilometre kala ‘düşmeye’ yakın bir acil iniş yaptı.
Rus yapımı Antonov An-12 tipi dört motorlu kargo uçağında bulunan 5 kişinin, çok ciddi hasar gören uçakta can verdiği açıklandı. Ukraynalı yetkililer, uçağın pilotunun yakıtı tükendiği için acil iniş izni istediğini, ancak Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı’na varamadan yarı ormanlık bir araziye düştüğünü açıkladılar. Uçağın yakıtının neden yetmediği araştırılıyor.
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