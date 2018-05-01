Havalar düzeldi, kaçaklar arttı
YUNANİSTAN’a son dönemde Türkiye’den hem deniz (Ege) hem de karadan (Meriç) mülteci ve kaçak göçmen geçişleri arttı.
Meriç’te sadece Nisan ayında 2 bin 900 mülteci ve göçmen Yunanistan’a yasadışı giriş yaptı. Bu sayı 2017 yılı toplamının neredeyse yarısı.
Meriç’teki geçişlerde görünen artış karşısında, Yunan polisi bölgede devriyelerin arttırılmasına karar verdi.
Bu çerçevede Atina ve Selanik’ten 120 polis sınır bölgesine gönderildi.
Bölgede, sadece 240 mülteci ve göçmen barındırabilecek altyapı bulunuyor.
Kumçiftlik (Orestiada) Belediye Başkanı Dimitris Mavridis, Meriç’ten Yunanistan’a giren kaçakların aslında çok daha fazla olduğunu, pek çok kişinin Yunan makamlarına kayıt yaptırmadığını söyledi.
Mavridis, Ege denizinde olduğu gibi Meriç bölgesinde de Avrupa FRONTEX gücünün görev yapmasını istedi.
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