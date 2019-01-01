Havai fişek patlatırken parmaklarından oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHavai fişek patlatırken parmaklarından oldu
GeriDünya Havai fişek patlatırken parmaklarından oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
01.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Havai fişek patlatırken parmaklarından oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havai fişek patlatırken parmaklarından oldu

Almanya’da düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 1 milyon kişi katıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu etkinliklere katılan bir kişinin ise el yapımı havai fişeği patlatmaya çalışırken parmakları koptu.

Almanya’nın çeşitli yerlerinde yeni yıl coşkuyla karşılandı. Özellikle Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nda dev bir kutlama gerçekleştirildi. DJ Bobo ve Bonnie Tyler gibi ünlü sanatçıların sahne aldığı kutlamalara binlerce kişi katıldı. Polis yetkilileri, bu yıl herhangi ciddi bir olay yaşanmadığını belirtti.

Aşağı Sakyonya Eyaleti'nde ise 39 yaşındaki bir kişinin kutlama sırasında el yapımı havai fişeklerden dolayı parmakları koptu. Berlin'de polis ruhsatsız silah ve yasak patlayıcılara el koyarken, Hamburg şehrinde ruhsatsız silah kullanan kişiler gözaltına alındı. Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Aachen yakınlarındaki Stolberg'de de yılbaşı partisi sırasında bir evde yangın çıktı.

Almanya genelinde herhangi bir terör saldırısına karşı havalimanları ve tren istasyonlarında silahlı çok sayıda polis görev yaptı. Kuzey Ren-Vestfalya'da yeni yılın huzur içerisinde geçebilmesi için 5 bin 500 polis görev yaparken, Köln, Düsseldorf ve Dortmund şehirlerinde polis sayısı arttırıldı. Köln şehrindeki ünlü Dom Kilisesi etrafında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI REUL'DAN POLİSE ZİYARET

İçişleri Bakanı Herbert Reul, yeni yıl akşamı polisleri ziyaret etti. Reul, yetkililer çalışırken evde oturmaktan vicdanen suçluluk duyduğunu belirterek, bu yılki kutlamaların geçen yıldan daha sessiz olduğunu söyledi. Reul, NRW polisinin Köln'de geçtiğimiz yıllardaki olayların bir daha yaşanmaması için elinden geleni yaptığını ifade etti. Geçen yıllarda yılbaşı gecesinde Köln Merkez İstasyonu civarında çok sayıda kadın cinsel tacize uğramış ve soyulmuştu.

Almanya'da kutlamalara yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yine bırakıp gitti! Fotoğrafı olay oldu

Yılbaşı kutlaması faciayla bitti

Dünya 2019'u böyle karşıladı

Donald Trump'tan Suriye mesajı