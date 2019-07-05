Havai fişek mağazasında yangın
ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması kameralara yansıdı.
Olay, Güney Karolina eyaletinin Fort Mill şehrinde gerçekleşti. Bir havai fişek mağazasında çıkan yangın sonucu mağazanın içindeki havai fişekler patlamaya başladı.
Havai fişeklerin patladığını görenler ise alevler yükselinceye kadar bunun Bağımsızlık Günü gösterisi olduğunu düşündü.
Verilen son dakika bilgisine göre, itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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