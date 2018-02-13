Havaalanından dışarı çıkamadı

CEZAYİRLİ iş adamı Raşid Nekkaz, 17 Şubat 1989’da Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya’nın katılımıyla kurulan ‘Mağrip Birliği’ girişimini kutlamak için Tunus’tan Cezayir’e yürüme planıyla Tunus’a gitti. Ancak Kartaca Havalimanı’nda ülkeye girişine izin verilmedi. Tunus’taki havalimanı yetkililerine defalarca kendisinin vatandaşı olduğu Cezayir’e yönlendirmelerini söylemesine rağmen Fransa uçağına bindirildiğini aktaran Nekkaz, şöyle dedi: “Havalimanındaki yetkililer, Tunus’taki Cezayir Büyükelçiliği’nin ülkeye alınmamam için girişimde bulunduğunu söyledi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Tunuslu muhatapları üzerinden benim ‘Mağrip Projesi’ için Tunus’tan Cezayir’e yürümemi engellemeye çalıştı.”

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKTI

Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46), Fransa’da doğdu. Fransız yönetiminin peçe yasağına karşı mücadele eden Nekkaz, peçeli kadınların hukuksal mücadelelerine sağladığı finansal destekle tanındı.

Nekkaz, Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışabilmek için 2013 yılında Fransız vatandaşlığından çıktı, ancak 2014 seçimlerinde yeteri kadar imza toplayamadığı gerekçesiyle Cezayir yönetimi tarafından başvurusu reddedildi.

Cezayirli aktivist, ülkesinde 2013 yılında ülkenin doğusundan başkente kadar gerçekleştirdiği 600 kilometrelik yürüyüş gibi dikkat çeken eylemlere imza atmıştı.