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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
01.09.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Havaalanında korku dolu anlar... THY uçağı pas geçti

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Rusya'nın güneyinde etkili olan yağışlar nedeniyle Rus firması Utair’e ait uçak iniş sırasında pistten çıktı. Türk Hava Yolları uçağı ise Soçi Havaalanına iniş gerçekleştiremeden İstanbul'a döndü.

Rusya'nın güneyinde gece boyunca yağan yağmur nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Havada ise korku dolu anlar yaşandı. Moskova’dan hareketlenerek Soçi Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan Rus havayolu şirketi Utair’e ait Boeing 737-800 yolcu uçağı gece saat 03.00 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasından sonra uçağın motorları tutuştu. Ekipler tarafından zorda olsa gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında 166 kişi uçaktan tahliye edildi. Şok geçiren yolculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan dehşet anları sırasında birçok yolcu şok yaşadı. Bazı yolcular hastanelerde tedavi altına alınırken 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren Soçi Uluslararası Havaalanı görevlisi ise daha fazla heyecan ve korkuya dayanamayınca yaşamını yitirdi. İstanbul’dan Soçi'ye hareket eden THY TK 0295 uçuş numaralı uçak ise yaşananların üzerine İstanbul’a geri döndü.
Rusya’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havaalanında korku dolu anlar... THY uçağı pas geçti

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