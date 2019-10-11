Havaalanında çevreci ‘isyanı’
Çevreci oluşum ‘Yokoluş İsyanı’, dün itibarıyla 3 gün boyunca Londra City Havaalanı’nı kapatacağını açıkladı. Polis yarım saat içinde 12 göstericiyi gözaltına aldı.
İki hafta süreceğini duyurdukları küresel eylemlerine pazartesi günü başlayan aktivist grup Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı), dün 3 gün süreyle İngiltere’nin başkenti Londra’daki London City Havaalanı’nı kapatacağını açıkladı. Grup, protestolarıyla havayolu kullanmanın küresel ısınmaya olan etkilerine dikkat çekerek öğle saati itibarıyla oturma eylemine başladı. Havaalanına çıkan Docklands Light tren istasyonunu da kapatan çevreciler “Bugün uç, yarın yok” sloganları attı. Bazı göstericileri zor kullanarak yerden kaldıran polis, yarım saat içinde 12 kişiyi gözaltına aldı. Berlin, Londra, Paris, Amsterdam, Sydney gibi pek çok kilit noktada eylemler sürerken Londra polisi, hafta başından bu yana 800 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle