Hava korsanı 34 yıl sonra Ege’de yakalandı
14 Haziran 1985’te Atina-Roma seferini yapan TWA şirketine ait yolcu uçağını kaçıran hava korsanlarından biri Mikonos Adası’nda yakalandı.
Yunan medyasına göre Hizbullah ya da Şii EMEL (Lübnan Direniş Tugayı) örgütü üyesi olduğu ve Interpol aracılığıyla arandığı belirtilen 65 yaşındaki Lübnan vatandaşı hava korsanı, Türkiye’den hareket eden ve Rodos ile Santorini limanlarına uğrayan bir yolcu gemisiyle geldiği Mikonos Adası’nda dolaşırken, polisin şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’ ile arandığı belirlendi.
TAKAS EDİLMİŞ
153 yolcusuyla Atina’dan havalanan TWA uçağı Roma’ya giderken 2 ya da 3 hava korsanı tarafından kaçırılmıştı. Korsanlar, yolcular arasında bulunan ve duruma tepki gösteren ABD donanması dalgıcı Robert Stethem’i öldürmüştü. Mikonos Adası’nda 34 yıl sonra yakalanan hava korsanının, 1987 yılında Frankfurt’ta tutuklandığı, bir süre sonra ise Lübnan’da kaçırılan 2 Alman vatandaşı ile takas edildiği öne sürüldü.
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