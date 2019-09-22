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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hava korsanı 34 yıl sonra Ege’de yakalandı

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Hava korsanı 34 yıl sonra Ege’de yakalandı

14 Haziran 1985’te Atina-Roma seferini yapan TWA şirketine ait yolcu uçağını kaçıran hava korsanlarından biri Mikonos Adası’nda yakalandı.

Yunan medyasına göre Hizbullah ya da Şii EMEL (Lübnan Direniş Tugayı) örgütü üyesi olduğu ve Interpol aracılığıyla arandığı belirtilen 65 yaşındaki Lübnan vatandaşı hava korsanı, Türkiye’den hareket eden ve Rodos ile Santorini limanlarına uğrayan bir yolcu gemisiyle geldiği Mikonos Adası’nda dolaşırken, polisin şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’ ile arandığı belirlendi.

TAKAS EDİLMİŞ

153 yolcusuyla Atina’dan havalanan TWA uçağı Roma’ya giderken 2 ya da 3 hava korsanı tarafından kaçırılmıştı. Korsanlar, yolcular arasında bulunan ve duruma tepki gösteren ABD donanması dalgıcı Robert Stethem’i öldürmüştü. Mikonos Adası’nda 34 yıl sonra yakalanan hava korsanının, 1987 yılında Frankfurt’ta tutuklandığı, bir süre sonra ise Lübnan’da kaçırılan 2 Alman vatandaşı ile takas edildiği öne sürüldü.

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