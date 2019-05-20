Hava durumuyla savaşamadılar
Hint Okyanusu’nda seyreden Dassault Rafale tipi 7 Fransız savaş uçağı, dün kötü hava koşulları nedeniyle Endonezya’nın Sumatra Adası’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Endonezya Hava Kuvvetleri, Hint Okyanusu’nda seyreden Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinden havalanan 7 Rafale savaş uçağının, kalkışlarından sadece 90 dakika sonra kötü hava koşulları nedeniyle Sumatra Adası’nın kuzeyindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü’ne acil iniş yaptığını açıkladı. Eğitim için havalanan uçakların, hava muhalefeti altında Sumatra Adası’nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli buldukları ve bu üsse indikleri ifade edildi. Endonezya Hava Kuvvetleri’nin bakım yaptığı Fransız jetlerinin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından uçak gemisine dönecekleri kaydedildi.
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