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    Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek

    Ali VARLI / BERLİN
    05.02.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Berlin’in Neukölln İlçe Belediye Meclisi, töre cinayetine kurban giden Hatun Sürücü’nün adını, yapımı süren otoyol köprüsüne verilmesini kararlaştırdı.

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    • Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek
    • Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek
    • Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek
    • Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek

    NEUKÖLLN Belediye Başkanı Franziska Giffey, Hatun Sürücü’nün adının köprüye verilmesini önemsediklerini belirterek “Hatun Sürücü kendi hayatı ile ilgili karar verebilen gençler için bir simge isim” dedi.
    Yeşiller ilçe belediye meclis üyeleri ise Hatun Sürücü isminin otoyol köprüsü yerine ‘daha önemli bir yere’ verilmesini istedi.
    Hatun Sürücü adının daha önce bir yaya köprüsüne verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak köprünün yapımından vazgeçilmişti.

    OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
    Berlin doğumlu Hatun Sürücü bir akrabasıyla zor evlendirilmişti. Bir süre evli kalmış ancak aile baskısına rağmen evliliği sürdürmek istememişti. Eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla yaşamını sürdürmeye başlamıştı. 7 Şubat 2005’te evinin önündeki durakta oğluyla birlikte otobüs beklediği sırada, küçük kardeşi Ayhan Sürücü tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme, aile namusunu kirlettiği gerekçesiyle ablasını öldürdüğüne hükmettiği Ayhan Sürücü’ye 9 yıl, 3 ay hapis cezası vermişti. Ayhan Sürücü, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmişti.

    Etiketler: Hatun Sürücü , ismi Almanya'da köprüye veriliyor , Avrupa'dan haberler , Avrupa haberleri
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