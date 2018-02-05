Hatun Sürücü’nün adı köprüye verilecek

NEUKÖLLN Belediye Başkanı Franziska Giffey, Hatun Sürücü’nün adının köprüye verilmesini önemsediklerini belirterek “Hatun Sürücü kendi hayatı ile ilgili karar verebilen gençler için bir simge isim” dedi.

Yeşiller ilçe belediye meclis üyeleri ise Hatun Sürücü isminin otoyol köprüsü yerine ‘daha önemli bir yere’ verilmesini istedi.

Hatun Sürücü adının daha önce bir yaya köprüsüne verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak köprünün yapımından vazgeçilmişti.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Berlin doğumlu Hatun Sürücü bir akrabasıyla zor evlendirilmişti. Bir süre evli kalmış ancak aile baskısına rağmen evliliği sürdürmek istememişti. Eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla yaşamını sürdürmeye başlamıştı. 7 Şubat 2005’te evinin önündeki durakta oğluyla birlikte otobüs beklediği sırada, küçük kardeşi Ayhan Sürücü tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme, aile namusunu kirlettiği gerekçesiyle ablasını öldürdüğüne hükmettiği Ayhan Sürücü’ye 9 yıl, 3 ay hapis cezası vermişti. Ayhan Sürücü, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmişti.