Hastanede büyük skandal! Baygın hastanın yanında...
ABD’nin Georgia eyaletinde plastik cerrah olarak çalışan Windell Boutte, sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle sosyal medyada linç edildi.
Atlanta şehrinde oldukça bilinen bir estetik cerrah olan Boutte ve ekibi ameliyat sırasında çekilen görüntülerde, hasta baygın halde masada yatarken şarkı söyleyip dans ederken görülüyor.
Videolardan birinde ise bir yandan şarkı söyleyip diğer yandan hastaya müdahale etmeye devam eden Boutte ciddiyetsiz hareket ettiği ve hastaların sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle büyük tepki çekti.
Görüntülerin yayılmasının ardından Boutte’nin eski hastaları arasından 7 kişi plastik cerraha dava açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle