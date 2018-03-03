Hastalığını saklamak hastaya zarar mı veriyor?

ALMANYA’da aynı sorunları, aynı hastalığı ya da aynı çıkarları paylaşanların kurduğu 100 bin civarında ‘yardımlaşma grubu’ (selbsthilfgruppe) var. Özellikle aynı hastalığı taşıyanların kurdukları yardımlaşma grupları, hastalığı yenme konusunda önemli katkı sağlıyor. Kanser hastalarında ise korkuları yenme ve moral bulma konusunda kurulan bu grupların çok faydası görülüyor. Tedavi sürecinde hastaların birbirleriyle iletişime geçmesini destekleyen Essen Üniversitesi Kliniği Temel Kanser Araştırmaları Laboratuvarı Başkanı Dr. Ali Sak, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

HASTA DAHA BAŞARILI OLUR

“Bu gruplarda hastalar, direnç, çaba ve efor göstererek, kansere karşı bir tür savaş modunu geçiyor. Bu kansere karşı mücadelede çok önemli. Hastalar, idrar kaçırma ve iktidarsızlık gibi sorunları aile yakınlarına açmak istemiyor. Ancak bunları aynı sorunları yaşayan diğer hastalara rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu sorunlarla savaşanın sadece kendisi olmadığını görmek, hastalarda özgürleştirici bir etki bırakıyor. Türkiye’de ve Almanya’daki Türkler arasında hasta yardımlaşma grupları çok az. Bu ciddi bir sorun. Bazen ölümcül hastalıklar, hastanın kendisinden saklanıyor. Böylece hastanın hastalıkla mücadele etme gücü elinden alınıyor. Oysa yapılan araştırmalar gösteriyor ki, hasta, hastalığına karşı bilinçli şekilde ne kadar mücadele edip ona karşı psikolojik bir savaş verirse, tedavisi de o kadar başarılı olur. Hastalığı yenmek hekimden sonra hastanın kendi iradesindedir.”

Yeter İçen, Belkıs Bilgin, Remziye Kaygusuz, Şengül Kurt (soldan sağa).

‘GEZİLER DÜZENLİYORUZ’

Almanya’da Türk hasta yardımlaşma gruplarından biri, Bielefeld’deki kanser hastası Türk kadınların kurduğu ‘Onkoloji Dayanışma Grubu’ (ONKODAY). Grubun kurucularından Yeter İçen, Almanca yetersizliği ve kültürel farklılık nedeniyle Türkçe yardımlaşma gruplarının çok gerekli olduğunu söyledi. Grubun en önemli getirisinin kanser hakkında bilgilenme olduğunu vurgulayan İçen, “Ayrıca hastalar, eşleri ve çocuklarıyla bile paylaşamadıkları sorunlarını, kaygılarını, grupta paylaşabiliyor. Bu da kendileri için büyük bir moral kaynağı oluyor. Biz grubumuzda bilgi paylaşımının dışında spor da yapıyoruz, geziler de düzenliyoruz. Bunlar da moralimizi yüksek tutuyor” dedi.