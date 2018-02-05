Hasan’ın katili kim

Olay önceki gün yerel saatle 22.40’ta, kentin doğusundaki Barking semtinde, Özcan’ın evinin yakınlarında gerçekleşti.

GÖRGÜ TANIKLARI ARANIYOR

Ailesi, Özcan’ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekerken, eskiden yaşanan bıçaklı kavganın ardından saldırganların polis tarafından gözaltına alınıp delil yetersizliğinden bırakıldığını açıkladı. Barking polisi ise Abbey Caddesi üzerindeki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak henüz bir gözaltı olmadığını duyururken, görgü tanıklarına çağrıda bulundu.