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    Hasan’ın katili kim

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Türk genci Hasan Özcan (19), uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

    Olay önceki gün yerel saatle 22.40’ta, kentin doğusundaki Barking semtinde, Özcan’ın evinin yakınlarında gerçekleşti.

    GÖRGÜ TANIKLARI ARANIYOR

    Ailesi, Özcan’ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekerken, eskiden yaşanan bıçaklı kavganın ardından saldırganların polis tarafından gözaltına alınıp delil yetersizliğinden bırakıldığını açıkladı. Barking polisi ise Abbey Caddesi üzerindeki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak henüz bir gözaltı olmadığını duyururken, görgü tanıklarına çağrıda bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , Hasan Özcan
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