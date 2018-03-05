Hasan geç gelen ambülansın kurbanı oldu

LONDRA’nın doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özcan’ın cenazesi, önceki gün memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesi Gülce Mahallesi’nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Özcan’ın ailesi, Seyrantepe bölgesindeki sosyal tesiste, taziyelerini kabul ediyor.

Abdullah Özcan, üniversite öğrencisi oğlunun hafta sonu izni için eve geldiğini, arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığında ise bir grup tarafından saldırıya uğradığını anlattı. Oğlunun neden öldürüldüğüyle alakalı bilgilerinin bulunmadığını belirten Özcan, “Olay, 3 Şubat Cumartesi saat 21.30’da gerçekleşti. Soruşturma aşamasında olduğu için bize bilgi vermiyorlar. Ama 4 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Kimseyle husumeti yoktu. Evimize yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta üniversitede okuyordu, hafta sonu arkadaşıyla buluşmak için gelmişti” dedi.





SUÇLULARLA MÜCADELE EDECEKTİ

Ellerindeki raporlara göre, ambulansın olay yerine 45 dakika sonra geldiğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

“Mevcut raporlara göre kan kaybından ölmüş. Yani doktorlar ve ambulans 45 dakika geç gelmiş. Araştırmamızı yapacağız. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. İhmalkarlık olup olmadığını araştırıyoruz. 20 yıldır orada yaşıyoruz. Irkçılıkla ilgili bir sorun yaşamadık. Ama tabii ki neden olduğunu bilmiyoruz. Çete olabilir. Oğlum kriminoloji (suç bilimi) okuyordu. Çok harika bir çocuktu. Kardeşleriyle, ailesiyle çok iyi geçinirdi. Hayali vardı. Zaten o yüzden suç bilimi bölümünü seçmişti. Küçük yaşlarda cezaevlerine giren çocuklara, gençlere yardım etmek istiyordu. Suçlularla mücadele edecekti.”

Özcan, İngiliz polisinin soruşturmayı sürdürdüğünü dile getirerek, “İngiltere’nin bazı bölgelerinde polis eksikliği var. Özellikle bizim oturduğumuz Barking bölgesinde çok az polis görev yapıyor ve sürekli böyle problemler yaşanıyor. Barking Belediye Başkanı ile de görüşmüştük. Kendisi de ‘Bölgede polis eksikliği olduğunu, devletin yeterince polis vermediğini’ dile getirmişti” ifadelerini kullandı.





DÖRT ZANLIDAN ÜÇÜ SERBEST BIRAKILDI

Hasan Özcan’ın İngiltere’de yaşayan dayısı Fadıl Sönmez ise ambulansların olay yerine intikal süresinin normal şartlarda 7 dakika olduğuna dikkati çekerek, “Ama doktor ve ambulansın ihmali yüzünde 45 dakika geç gelmişler. Hasan ayaklarından yaralanmış, ölümcül bir darbe almamış ama kan kaybından öldü. Normalde, prosedüre göre ambulans helikopter gelmesi gerekirdi, o da gelmedi. Olayı gerçekleştiren Afrika kökenli 4 kişi. Bunlardan 3’ü serbest kalmış, biri tutuklanmış. Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz” diye konuştu.