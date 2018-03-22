Haresta’da tahliye başladı
Suriye ordusunun, Doğu Guta’da kuşattığı bölgelerden Haresta’da Ahrar el-Şam örgütü ile Suriye rejimi arasında dün esir değişimi yapıldı. Aralarında savaşçıların da olduğu binden fazla kişi tahliye edildi. Ahrar el-Şam militanlarının İdlib’e gitmesine izin veriliyor.
DÜN 230’dan fazlası savaşçı bin 130 kişi Haresta’dan ayrıldı. Lübnan merkezli Esad yanlısı örgüt Hizbullah’ın medya birimi, Haresta’dan bin 500 muhalif savaşçının ve onların 6 bin kişiyi bulan ailelerinin çıkacağını bildirdi. Muhalif savaşçıları ve sivilleri taşıyan otobüslerin ayrılabilmesi için Suriye güçleri yollara kurdukları bariyerleri kaldırdı. Selefi örgüt Ahrar el-Şam militanlarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’e gitmesine izin verilecek. Bunun karşılığında Haresta, Suriye güçlerine bırakılacak.
DOĞU GUTA ÜÇE BÖLÜNDÜ
Suriye ordusu, Doğu Guta’daki diğer muhalif gruplara da aynı şekilde anlaşma önerdi. Devlet televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, henüz anlaşma için masaya oturmamış silahlı muhaliflere seslenerek, “Eğer teslim olmazsanız ölüm size geliyor” dedi. Haresta’nın ardından Doğu Guta’da muhalif savaşçıların kontrolünde kalacak yerler kuzeydeki Duma ve bölgenin güneyindeki Cobar, Ayn Terma, Erbin ve Zamalka yerleşimlerinden oluşan alan olacak. Suriye ordusu, Haresta, Duma ve güneydeki alanların birbirleriyle bağlantısını keserek Doğu Guta’yı üç parçaya bölmüştü. Duma’yı kontrolünde tutan Ceyş el-Şam örgütü, tamamen kuşatılmış olmalarına rağmen savaşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.
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