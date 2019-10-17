Harekâta destek metni KKTC Meclisi’ni gerdi
KKTC Meclisi’nde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekâtına destek açıklaması, sağ ve sol partiler arasında gerilime yol açtı.
Ortak metin konusunda ilk başta anlaşan partiler, metnin 2 sol parti imzalamadan kürsüden okunması üzerine birlik sağlayamadı. Ortak açıklama, parlamentoda temsil edilen 6 partiden sağ kanattaki 4 partinin imzasıyla yayınlandı.
KKTC Meclisi’nde önceki gün Türkiye’ye destek amacıyla kısa bir metin hazırlandı. Ortak açıklamada, “KKTC Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal zemin üzerinde yürüttüğü terörle haklı mücadelesi çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtına tam destek verir. Operasyonu sahada yürüten kahraman Türk ordusuna başarılar diler. En erken zamanda harekâtın hedefine ulaşması ve bölgenin terör örgütlerinden arındırılarak istikrara kavuşmasını temenni eder” denildi.
‘KÜRSÜDEN OKUDUN’ KRİZİ
50 sandalyeli parlamentoda 3 sandalye ile temsil edilen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geldiği sol kanattaki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), iktidardaki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) önceki gün yapmış olduğu ve Akıncı’yı eleştiren açıklamasını gerekçe göstererek metni imzalamayı geciktirdi. Bir diğer sol parti Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de imzalamayınca, UBP, 4 sağ partinin imzaladığı metni meclis kürsüsünden okudu. Metnin uzlaşma olmadan kürsüden okunmasını protesto eden 2 sol parti oturumu kısa süreliğine terk etti. Sol partiler, 4 partinin imzaladığı açıklamanın kürsüden okunmasının iç tüzüğe aykırı olduğunu savundu. Açıklama, 4 partinin imzasıyla yayınlandı.
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