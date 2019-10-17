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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Harekâta destek metni KKTC Meclisi’ni gerdi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Harekâta destek metni KKTC Meclisi’ni gerdi

KKTC Meclisi’nde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekâtına destek açıklaması, sağ ve sol partiler arasında gerilime yol açtı.

Ortak metin konusunda ilk başta anlaşan partiler, metnin 2 sol parti imzalamadan kürsüden okunması üzerine birlik sağlayamadı. Ortak açıklama, parlamentoda temsil edilen 6 partiden sağ kanattaki 4 partinin imzasıyla yayınlandı.

KKTC Meclisi’nde önceki gün Türkiye’ye destek amacıyla kısa bir metin hazırlandı. Ortak açıklamada, “KKTC Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal zemin üzerinde yürüttüğü terörle haklı mücadelesi çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtına tam destek verir. Operasyonu sahada yürüten kahraman Türk ordusuna başarılar diler. En erken zamanda harekâtın hedefine ulaşması ve bölgenin terör örgütlerinden arındırılarak istikrara kavuşmasını temenni eder” denildi.

‘KÜRSÜDEN OKUDUN’ KRİZİ

50 sandalyeli parlamentoda 3 sandalye ile temsil edilen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geldiği sol kanattaki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), iktidardaki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) önceki gün yapmış olduğu ve Akıncı’yı eleştiren açıklamasını gerekçe göstererek metni imzalamayı geciktirdi. Bir diğer sol parti Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de imzalamayınca, UBP, 4 sağ partinin imzaladığı metni meclis kürsüsünden okudu. Metnin uzlaşma olmadan kürsüden okunmasını protesto eden 2 sol parti oturumu kısa süreliğine terk etti. Sol partiler, 4 partinin imzaladığı açıklamanın kürsüden okunmasının iç tüzüğe aykırı olduğunu savundu. Açıklama, 4 partinin imzasıyla yayınlandı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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