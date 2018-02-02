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    Hapla sakinleşmeyi, uyumayı artık bırakın

    AA
    02.02.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    En fazla uyku ilacı ve sakinleştiricinin kullanıldığı ülkelerden olan Belçika’da, bu ilaçların kullanımını azaltmaya yönelik düzenlenen kampanya basına tanıtıldı.

    BELÇİKA Sağlık Bakanı Maggie de Block, “Belçika eczaneleri günlük 1.25 milyon doz uyku ilacı ve sakinleştirici satışı gerçekleştiriyor. Belçika dünya genelinde bu ilaçların satışının en fazla yapıldığı ülkelerden biri” dedi.

    Hastaların ve sağlık çalışanlarının bu ilaçların yan etkileri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Maggie, uyku hapları ve sakinleştiricilere ‘son çare’ olarak başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
    De Maggie, kampanyanın amacının, bu ilaçlara alternatif olarak sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve spor gibi seçenekleri ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti.

    BAĞIMLILIK RİSKİ DE VAR
    Belçika Kamu Sağlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Belçika’da 15 yaş üstü bireylerin yüzde 13’ünün, 75 yaş üstü erkeklerin yüzde 26’sının, kadınların ise yüzde 40’ının uyku hapı ve sakinleştirici kullandığını belirtiyor.
    Çoğunlukla benzodiazepin içeren bu ilaçların düşük dozda ve kısa süreliğine kullanılması tavsiye ediliyor. Uyku hapı ve sakinleştiricilerin 14 günden fazla kullanılması durumunda bağımlılık riski artarken, en çok görülen yan etkileri arasında da zihinsel bozukluk, bayılma tehlikesi ve gün içinde uyku artışı yer alıyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , Maggie de Block , Belçika , Sağlık bakanı
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