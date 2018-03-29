Hapishanede önce isyan sonra yangın: 68 ölü
Venezuela'nın Valencia kentinde bir hapishanede çıkan ayaklanma sonucunda hapishanede yangın başladı. İlk belirlemelere göre olayla 68 kişi öldü, onlarca yaralı olduğu tahmin ediliyor. Mahkûmların yangını bilinçli olarak çıkardığı belirtilirken, mahkûmların dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi.
Güney Amerika'nın son dönemde en çalkantılı ülkesi hâline gelen Venezuela'da bu sabah büyük bir facia yaşandı.
Bir polis karakoluna da bitişik olan cezaevi çevresi, yakınları içeride bulunan kişilerin çığlıkları ve haykırışları ile sarsılırken, Adalet Bakanı Tarek Saab, 68 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Cezaevlerine kapasitelerinin üstünde hükümlü yada tutuklu konması sıradan bir işlem olan Venezuela'da, cezaevi kapasitesinin 60 kişilik olduğu, içeride ayrıca çalışanların da bulunduğu belirtildi.
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