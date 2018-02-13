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    Hannoccino çare olabilir mi?

    Ali VARLI
    13.02.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hannover Belediyesi, çöp dağlarına yol açan tek kullanımlık kahve bardaklarına alternatif ‘hannoccino’yu üretti.

    HANNOVER Belediyesi, kahve içildikten sonra atılan bardakları yerine çok kullanımlı kahve bardaklarının kullanılmasını öneriyor. Belediye yetkilileri, kentin merkezinde bir bardakları tanıtmak için etkinlik düzenledi. ‘Daha fazla çöp yerine çok kullanımlı bardak’ sloganı ile yeni bardakları tanıtan belediye yetkilileri, böylece hem tasarruf edileceğini hem de çevre kirliliğinin önüne geçileceğini savunuyor.

    Hannoccino çare olabilir mi

    ‘Hannoccino’ya Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 kulübü ve kentin temizliğinden sorumlu şirket yöneticileri de destek veriyor.
    Yeni bardaktan iki euro depozito alınacağı için bardağın çöpe atılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
    Almanya’da saatte 320 bin kahve tüketildiği göz önüne alındığında bir kullanımlı karton kağıt bardakların oluşturduğu çöp yığının büyüklüğü tahmin etmek zor değil.

    Etiketler: Hannoccino , ALMANYA , kahve bardakları , avrupadan haberler
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