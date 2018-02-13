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    Haberler >Dünya>Hani sokakta kimse kalmayacaktı

    Hani sokakta kimse kalmayacaktı

    AA
    13.02.2018 - 18:47 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen yaz, “2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimse kalmayacak” sözüne rağmen yılbaşından bu yana başkent Paris’te 18 evsizin öldüğü açıklandı.

    EVSİZLERE ve sokakta yaşayanlara destek derneği Sokağın Ölüleri Kolektifince (CMDR) yapılan yazılı açıklamada, Paris ve çevresindeki banliyölerde yılbaşından bu yana 18 kişinin sokakta hayatını kaybettiği bildirildi. 

    Sahipsiz ve hayatını sokaklarda geçiren kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi paylaşımını hedefleyen derneğin açıklamasında, söz konusu 18 kişinin sadece kendilerine bildirilen ölü sayısı olduğu, gerçek sayının çok daha fazla olabileceği belirtildi.
    Fransa’da son bir aydır etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle sokakta yaşayanların büyük tehdit altında olduğu belirtiliyor.
    Paris Valiliği, aşırı soğuklar nedeniyle daha önce belirlenen 3 bin 682 kişi kapasiteli acil barınma merkezlerine bin 691 yatak eklendiğini duyurmuştu.
    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yaz yaptığı açıklamada, “2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı” sözünü vermişti.

    SAYI DÜŞÜK MÜ GÖSTERİLİYOR?
    Perşembe akşamı, “Dayanışma Gecesi” çerçevesinde oluşturulacak bir çalışmayla bin 700 gönüllü, başkent Paris’teki sokakları tarayarak evsizlerin sayısını belirlemeye çalışacak. Paris’in 350 mahallesinde otobüs ve metro durakları, köprü altları veya terk edilmiş binalar ile tren garlarını dolaşacak gönüllüler, rastladıkları evsizlerle konuşarak yaş, sağlık durumu ve aile bilgilerini içeren bir form dolduracak. Paris Belediyesi, bu sayede şehirdeki evsizlerin belirlenerek somut çarelerin üretilmesinin hedefleneceğini açıkladı.
    Fransa’da en son 2012’de yapılan araştırmada 143 bin kişinin sokaklarda yaşadığı tespit edilmişti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri ise bu sayının düşük gösterilmeye çalışıldığını ileri sürerek yeniden sayım yapılması çağrısında bulunmuştu.

    Etiketler: Paris’te 18 evsiz öldü , Emmanuel Macron , Avrupa'dan haberler , Sokağın Ölüleri Kolektifi
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