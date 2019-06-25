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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Sevil ERKUŞ/ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hangi yaptırım olursa olsun S-400’ü aldık

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Hangi yaptırım olursa olsun S-400’ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den hangi yaptırım, hangi açıklama gelirse gelsin Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi aldığını ve artık ne zaman teslim edileceğinin konuşulduğunu söyledi.

Ruanda Dışişleri Bakanı Dr.Richard Sezibara ile yaptığı basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini belirterek şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, Amerika ya da herhangi bir ülkenin ‘al’ dediği zaman bir ürünü alacak ya da ‘alma’ dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika’dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400’ü aldık ve artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye’nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var.”

DİĞER ORTAKLAR DESTEKLEMİYOR

“ABD şu ana kadar F-35 adımı attığını söyledi. Ama diğer ortaklar da bu adımı desteklemiyor. Yarın Türkiye’ye saldırı olduğu zaman NATO veya herhangi bir müttefik ülkenin bizi korumasını bekleyemeyiz. NATO’nun kapasitesi şu anda Türkiye’nin hava sahasının yüzde 30’unu koruyor.” 

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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