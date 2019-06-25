Hangi yaptırım olursa olsun S-400’ü aldık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den hangi yaptırım, hangi açıklama gelirse gelsin Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi aldığını ve artık ne zaman teslim edileceğinin konuşulduğunu söyledi.
Ruanda Dışişleri Bakanı Dr.Richard Sezibara ile yaptığı basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini belirterek şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, Amerika ya da herhangi bir ülkenin ‘al’ dediği zaman bir ürünü alacak ya da ‘alma’ dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika’dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400’ü aldık ve artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye’nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var.”
DİĞER ORTAKLAR DESTEKLEMİYOR
“ABD şu ana kadar F-35 adımı attığını söyledi. Ama diğer ortaklar da bu adımı desteklemiyor. Yarın Türkiye’ye saldırı olduğu zaman NATO veya herhangi bir müttefik ülkenin bizi korumasını bekleyemeyiz. NATO’nun kapasitesi şu anda Türkiye’nin hava sahasının yüzde 30’unu koruyor.”
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