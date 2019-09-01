Han’dan çatışma uyarısı
Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası toplum, Hindistan’ın Keşmir’e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti.
Han, New York Times’a yazdığı makalede, geçen yıl ağustos ayında göreve ilk geldiğinde, Güney Asya’da kalıcı ve adil barışı sağlamayı öncelediğini, ticaret yoluyla ve Keşmir meselesini hallederek Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeyi istediğini ifade etti. Ancak göreve geldiğinden itibaren Hindistan ile barışa yönelik diyalog kurma çabalarının Yeni Delhi tarafından geri çevrildiğini aktaran Han, Hindistan Başbakanı Modi’nin Hindu milliyetçisi söylemlerinin gittikçe arttığını gözlemlediklerini kaydetti. Başbakan Han, Modi’nin ve kabinesindeki bazı bakanların, Hint ırkının üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) üyesi olduğunu, RSS’nin Mussolini ve Hitler hayranı olduğunu hatırlattı.
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