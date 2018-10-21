‘Han el Ahmer yıkılacak’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Han el Ahmer köyünün yıkımına ilişkin ‘erteleme’ kararının kısa süreli olduğunu ve bölgenin bir süre sonra tahliye edileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in İsrail ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, “Han el Ahmer tahliye edilecek. Bu mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok” dedi. Netanyahu’nun açıklamasından sonra toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, erteleme kararının sadece ‘birkaç’ hafta olduğunu duyurdu. İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el Ahmer köyünde yaşayan yarı göçebe topluluk, 1950’li yıllarda güneydeki Necef Çölü’nden sürgün edilmişti. Filistinliler, İsrail’in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü’ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. AB, İsrail’in köyü yıkma çabalarını eleştiriyor.
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