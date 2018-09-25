Han el Ahmer için 1 Ekim’e kadar süre
İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el Ahmer köyünde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Abdullah Ebu Rahmet Filistinli bedevilerin evlerinden ve yerlerinden çıkmamakta ısrarcı olduklarını belirtti. İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. 1950’li yıllarda İsrail’in topraklarından sürdüğü Filistinli aileler, çaresizce köye yerleşmişti. Köyü yıkmaya yönelik girişimler daha önce fiziki direnişle karşılanmıştı.
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