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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
10.05.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına kınama

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Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına kınama

Hamas, İsrail'in Suriye topraklarındaki olayları tırmandırmasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin kendi topraklarını savunma ve herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, ümmetin tüm imkanlarının ve enerjisinin, düşmana karşılık vermek, onu caydırmak ve Filistin davası ile ümmetin kaderini hedef alan projelerini başarısızlığa uğratmak için seferber edilmesinin gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusundan bu gece yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket attığı belirtilmişti.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedilmişti.

İsrail Ordu Sözcülüğü de bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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