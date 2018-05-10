Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına kınama
Hamas, İsrail'in Suriye topraklarındaki olayları tırmandırmasını kınadı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin kendi topraklarını savunma ve herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, ümmetin tüm imkanlarının ve enerjisinin, düşmana karşılık vermek, onu caydırmak ve Filistin davası ile ümmetin kaderini hedef alan projelerini başarısızlığa uğratmak için seferber edilmesinin gerektiği ifade edildi.
İsrail ordusundan bu gece yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket attığı belirtilmişti.
Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedilmişti.
İsrail Ordu Sözcülüğü de bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğunu duyurmuştu.
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