Hamas'tan açıklama: ‘Rusya’nın davetini değerlendireceğiz’
HAMAS, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere şubat ayı başında Rusya’da düzenlenmesi planlanan toplantı için Moskova yönetiminden davet aldığını duyurdu.
Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Rusya ziyareti için davet geldiği ve Filistin’deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için bu önemli fırsatın değerlendirileceği bildirildi. Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdulhafız Nufel, geçen cumartesi günü Moskova’da 11 Şubat’ta Filistinli grupları bir araya getirecek bir toplantı planlandığını açıklamıştı. Öte yandan, Fetih Hareketi Merkez Komitesi’nin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını dün Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sundu.
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