Hamas: Yeni hükümet meşruiyetten yoksun
FİLİSTİNLİ Hamas Hareketi, Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ifade etti.
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Fetih’in bu hükümeti kurmasının ayrıştırma ve bölünmeyi pekiştirme siyasetinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu ayrılıkçı hükümet ulusal ve anayasal meşruiyetten yoksundur. Yüzyılın Anlaşması’nın fiili bir uygulaması olarak Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nin ayrılması imkânını güçlendirecek” ifadeleri yer aldı.
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