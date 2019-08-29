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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye "ABD ile müzakere" uyarısı

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Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye "ABD ile müzakere" uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan Hattı Hizbullah dergisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklamasına, Hamaney'in, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır" sözlerini hatırlatarak yanıt verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi, ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi dolaylı olarak uyardı.

Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan haftalık "Hattı Hizbullah" dergisi, yeni sayısında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Derginin kapağında, İran lideri Hamaney'in geçen yıl 29 Ağustos'ta kabine üyelerini kabulü sırasındaki konuşmasından, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır. Sadece Cumhurbaşkanı değil Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı unsurları için de aynı şekilde." sözleri yer aldı.

Derginin iç sayfalarında da Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında hükümete uyarıları hatırlatıldı.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise hafta başında yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

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