Hamaney'i çiğnediler, Süleymani'yi yaktılar! İran'da öfke büyüyor

Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağı 8 Ocak’ta Tahran’dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Önce teknik bir arızadan kaynaklığı olduğu belirtilmiş ancak ardından İran resmi makamları uçağı ‘insani bir hata’ neticesinde füze ile vurduklarını itiraf etmişti. Olayda aralarında Kanada ve İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu 176 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından hareketlenen İran sokakları, İran makamlarının uçağın vurulmasına ilişkin sorumluluklarını önce inkâr etmesi, ardından da itiraf etmesiyle daha da hareketlendi. Gösteriler özellikle öğrencilerin öncülük ettiği rejim aleyhtarı büyük bir tepki zincirine dönüştü. Tahran, Meşhed, İsfahan, Ahvaz, Tebriz, Gorgan, Senendec, Kirmanşah, Şiraz, Kazvin, Semnan, Demagan, Yezd, Şahrud, Amul ve Babol gibi şehirlerde gösteriler yapıldı. Bazı yerlerde polisin sert müdahalesi oldu. Protestocular yaralandı.

SÜLEYMANİ POSTERLERİ YAKILDI



"Diktatöre ölüm" "Başkomutan (Hamaney) istifa" gibi sloganların atıldığı gösteriler Süleymani’nin memleketi Kirman’da da devam etti. Tahran’da göstericiler dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in posterini çiğnedi. Yine Tahran’da Kasım Süleymani’nin bir üst geçide asılmış posteri yakıldı. Tebriz’de de Süleymani’nin duvardaki posteri öfkeli protestocular tarafından indirildi. Süleymani’nin memleketi Kirman’da da yürüyüş yapan protestocular 6 üst düzey komutanının istifasını istedi. ABD başkanı Trump’ın da twit atarak destek verdiği protestolar devam ediyor. Süleymani’nin ölümünün ardından cenaze töreninde çıkan izdihamda 56, uçağın vurulmasıyla da 176 olmak üzere şimdiye kadar toplam 232 kişi hayatını kaybetti.