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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
21.07.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Hamaney'den Hürmüz Boğazı tehdidine destek

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Hamaney'den Hürmüz Boğazı tehdidine destek
İran lideri Hamaney: 78

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasına destek verdi.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran'ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez' açıklaması, İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır." dedi.

Hamaney, Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

 

"ABD İLE MÜZAKERE AÇIK BİR HATA"

ABD'nin "güvenilmez" olduğunu vurgulayan İran lideri, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu belirtti.

İran lideri, ABD'nin aksine Avrupa ülkeleri ile müzakerelere karşı olmadığını sözlerine ekledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi, 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı. 

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