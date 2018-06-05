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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
05.06.2018 - 08:07, Son Güncelleme:

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

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Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

İran Lideri Ali Hamaney, ülkesinin atom enerjisi kurumuna "190 bin santrifüj üretmesi" yönünde talimat verdi. Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Hamaney, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Yaptırımlarla İran halkının dize getirilmek istendiğini dile getiren Hamaney, "Bazı Avrupa ülkelerinden alınan duyumlara göre, hem yaptırımlara tahammül etmemiz, hem de nükleer faaliyetlerden el çekip bu alandaki sınırlandırmalara devam etmemiz bekleniyormuş. Onlar bunu rüyalarında görürler." ifadelerini kullandı.

Hamaney, nükleer anlaşmadaki santrifüj sayısının düşürülmesine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:
"İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran Atom Enerjisi hemen yarın nükleer anlaşma çerçevesinde 190 bin santrifüj üretmeye başlasın. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) gereğini yapsın."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na göre, Tahran yönetimi uranyum üretimi için kullandığı 19 bin santrifüjü, 5 bin 60'a düşürecek, 10 yıl boyunca bu sayıda tutacaktı.

Anlaşma kapsamında İran, ayrıca 15 yıl boyunca ağır su reaktörü inşa etmeyecek, uranyum zenginleştirme çalışmalarını sadece Natanz nükleer tesisiyle sınırlı tutacak ve en yüksek yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapabilecekti.

Ayrıca Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmaları durdurulacaktı. Anlaşmaya imza atan ülkeler, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirerek atom bombası üretme kapasitesine ulaşabileceği zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmasından endişe ediyor.

 

 

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