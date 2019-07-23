Hamaney: ABD’nin tehlikeli planı
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, dün Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyetini başkent Tahran’da kabul etti.
Hamaney, görüşmede Filistin davasının İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ı Filistin meselesindeki politikaları nedeniyle eleştiren Hamaney, Riyad yönetimini ABD’nin peşinden gitmekle suçlayarak ‘Yüzyılın Anlaşması’nı “tehlikeli bir komplo” şeklinde nitelendirdi ve bunun hedefinin Filistin kimliğinin yok edilmesi olduğunu savundu. Hamaslı yetkili Aruri de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin gönderdiği mektubu Hamaney’e teslim etti. Aruri görüşmede, Hamas ve diğer direniş gruplarının savunma güçlerinin geçen yıllara nazaran daha da ileride olduğunu vurguladı.
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