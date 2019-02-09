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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.02.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Halilzad'dan dikkat çeken Taliban açıklaması

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Halilzad'dan dikkat çeken Taliban açıklaması

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban lideri Molla Abdul Gani Baradar'ın serbest bırakılmasıyla ilgili, "Pakistan, Taliban liderini benim isteğimle serbest bırakarak yapıcı bir rol oynadı." dedi.

Halilzad yaklaşık bir ay süren Orta Doğu ve Güney Asya ziyaretinin ardından Washington'daki ABD Barış Enstitüsünde konuştu.

Baradar'ın Afganistan'daki barış sürecinde rol oynayacağına inandığını belirten Halilzad, "Pakistan, Taliban liderini benim isteğimle serbest bırakarak barış sürecinde yapıcı bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın barış sürecine önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Halilzad, Pakistan'ın ABD-Taliban görüşmesini ayarlayarak büyük diplomatik başarı elde ettiğini vurguladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki ABD-Taliban görüşmelerine ilişkin açıklamalar yapan Halilzad, "Taliban yanlısı ya da değil, geçmiş Afgan yönetimleri kendi görüşlerini empoze etmeye çalıştı. Hiçbir taraf diğer tarafı Afganistan'da barındırmak istemiyordu ancak son görüşmelerimizde şunu gördük ki bu yaklaşımın işe yaramadığını onlar da gördü." dedi.

Görüşmelerde ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi konuların konuşulduğunu ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını belirten Halilzad, genel bir çerçeve üzerinde anlaşıldığını ancak birkaç görüşmeye daha ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın 9 yıldır Pakistan'da hapis yatan eski liderlerinden Baradar, 2010'da Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde yapılan operasyonda ele geçirilmişti.

Barış sürecine katkı sunacağına inanılan Baradar'ın 2013'te serbest bırakılması ve çözüm için başka bir ülkeye gönderilmesi gündeme gelmişti ancak serbest bırakılmamıştı.

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