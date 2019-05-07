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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
07.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Halife Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyini vurdu

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Halife Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyini vurdu

Libya'da Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları, başkentin güneyindeki UMH'ye bağlı güçleri vurdu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Trablus'un güneyindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçleri hedef aldığı bildirildi.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güvenlik kaynakları, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde konuşlanmış UMH güçlerine karşı iftar sonrası üç ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. Saldırılarda can kaybı veya yaralılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da saldırıya geçmesiyle sert çatışmalara maruz kalan Trablus'ta ramazan ayının başladığı ilk saatlerde temkinli bir sükûnet yaşanmıştı.

HAFTER'DEN BİRLİKLERİNE DÜŞMANLARINI ORTADAN KALDIRMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletlerin (BM) ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı ateşkes çağrısına karşın doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter birliklerine saldırı emri verdi.

Halife Hafter, kendisine bağlı birliklere UMH güçlerine karşı "sağlam bir ders verme" çağrısında bulunurken, UMH güçlerini "söküp atmalarını" istedi.

Birliklerine gönderdiği yazılı mesajda Hafter, kendisine bağlı güçlere "düşmanlarının çekilmesi halinde kaçmalarını engellemelerini ve ortadan kaldırmalarını" emretti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

 

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