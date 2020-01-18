Halep kırsalında Esad kara harekâtı başlattı

SURİYE’nin İdlib vilayetindeki ateşkese rağmen hava saldırılarını sürdüren rejim güçleri Halep kırsalında karadan da saldırıya geçti. Suriye Ordusu’na ait kara birlikleri dün öğleden önce İdlib vilayeti sınırları içinde yer alan Halep’in batı ve güney kırsallarına, tank, top, füze ve çok namlulu roketatarlarla topyekûn bir saldırı başlattı. Halep’in batı ve güney kırsallarında bulunan El Kasım, El Kasr, Kefer Nuran, Kefer Naha, Mansura, El Sahaf ve Raşidin kasabaları başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yeri Esad ordusunun kara unsurlarınca yoğun şekilde vuruldu. AA’ya göre Kefer Naha’daki Rus hava saldırısında biri çocuk, biri kadın 2 sivil yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE SINIRINA KAÇIŞ

Yerel kaynaklar karadan başlatılan saldırılara Rusya’ya ait savaş uçaklarının da aralıksız hava bombardımanıyla destek verdiğini belirtti. AA kara harekâtına başta Kudüs Tugayı olmak üzere İranlı milislerin de katıldığını öne sürdü. Hürriyet’in bölgeden ulaştığı kaynaklar ise özellikle Rus savaş uçakları bombardımanının şiddetli olduğu, vurulan yerlerden 15-20 bin kişinin Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı bilgisini verdi. Saldırılar nedeniyle 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivil göç ederken, bin 600’den fazla sivil can verdi.

TSK GÖZLEM NOKTASI DA VAR

Bölgeden, Rus uçaklarının sivillerin terk ettiği evleri de bombaladığı, Suriye’ye ait helikopterlerin varil bombaları attığı yönünde haberler geliyor. Rus uçaklarının ayrıca İdlib merkezinin güneyinde bulunan Maarat el Numan’ı da vurduğu bildirildi. Savaş uçaklarının bombardımanı, top ve füzelerle yapılan yumuşatma sonrası Suriye Ordusu’na ait tankların ilerlemeye başladığı ifade edildi. Rejim ve Rus savaş uçaklarının hedefindeki bölge sınırları içinde yer alan Anadan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 numaralı gözlem noktası bulunuyor. Bu gözlem noktası yakınları hafta başında da rejim güçlerince vurulmuştu. Vurulan bölgeden Halep ile Lazkiye’yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün’e uzanan stratejik M5 otoyolu da geçiyor.

ŞAM: TERÖRİSTLERİ VURUYORUZ

Şam yönetimi Halep kırsallarında kara harekâtı başlatıldığını doğruladı. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu’nun, Halep’in batı kırsalında konuşlanan “radikal terör örgütlerinin” son zamanlarda Halep kentine yönelik saldırılarını artırması ve Suriye devletinin sivil halkın güvenli yerlere çekilmesi için açtığı insani koridorları bombalaması nedeniyle kapsamlı bir harekât başlattığını öne sürdü.